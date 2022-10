Options du sujet Imprimer le sujet

Le plus long train du monde en Suisse

Train de passagers de 1,9km

Le train de 1910 mètres, composé de 25 rames, a parcouru 25 kilomètres en moins de 45 minutes entre Preda et Alvaneu, dans le canton des Grisons. Le train de passagers le plus long du monde -un assemblage de 100 wagons mesurant près de deux kilomètres- a été formé ce samedi 29 octobre dans les Alpes suisses

Aujourd'hui 18:14:13