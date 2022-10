Publicité malveillante durant un stream

Options du sujet Imprimer le sujet

https://twitter.com/KingJulian_Z/status/1577591483925991424?s=20&t=xUk5GG8qovVGbNzIaE2nMg



Plus d’explications

https://www.malekal.com/publicite-malveillante-malvertising-lepoint-fr-doubleclick/



Merci pour votre travail On peut voir dans la séquence de samuel etienne la séquence se déroulerPlus d’explicationsMerci pour votre travail

ungeric on peut intégrer la vidéo comme ça:



Faudrait peut-être faire gaffe à vos annonceurs @LePoint ! @SamuelEtienne @SandozProd









et par la même occasion, j'ajoute un des coms diffusé dans le fil twitter. (toute ressemblance avec un débat existant dans le forum n'est que fortuite) on peut intégrer la vidéo comme ça:Faudrait peut-être faire gaffe à vos annonceurs @LePoint ! @SamuelEtienne @SandozProd https://t.co/EOzXziEw1I et par la même occasion, j'ajoute un des coms diffusé dans le fil twitter. (toute ressemblance avec un débat existant dans le forum n'est que fortuite)

je pense pas que ca soit la faute du point mais de google, la pub étant gérée par eux. Sauf si on considère que google n'est pas fiable

