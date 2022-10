Options du sujet Imprimer le sujet

Skwatek Chat mécanicien + Évasion d'un porc 1 #1

Koreus Addict Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 46378 Karma: 24631 Un chat fait un peu de mécanique sous une voiture.



Vous navigateur est trop vieux





Un porc tente une évasion dans une porcherie.



Vous navigateur est trop vieux

cochon

Contribution le : Aujourd'hui 17:32:17

gazeleau Re: Chat mécanicien + Évasion d'un porc 0 #2

Au Kalme Inscrit: 16/04/2018 09:02 Post(s): 6746 Karma: 5515 1/ Tout est à changer, ma bonne dame ! Y a rien qui tient !



2/ à lui, tu lui fous un digicode à 8 chiffres, ça ne changerait rien !

Dans l'hotel chinois, je le vois bien prendre l'ascenseur le soir pour sortir et revenir pour la bouffe du lendemain ni vu ni connu.

Contribution le : Aujourd'hui 17:35:03