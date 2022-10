Options du sujet Imprimer le sujet

Skwatek Réglage du panier supérieur dans un lave-vaisselle 3 #1

Koreus Addict Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 46379 Karma: 24635 Une femme découvre le réglage en hauteur du panier supérieur de son lave-vaisselle. Je n'ai pas de lave-vaisselle mais j'imagine que beaucoup d'utilisateurs ne connaissent pas cette possibilité.



Vous navigateur est trop vieux

Contribution le : Aujourd'hui 19:56:42