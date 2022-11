Options du sujet Imprimer le sujet

LeFreund Une personne instable mentalement détruit la propriété d'autrui 2 #1

Spécial K Inscrit: 26/10/2012 20:10 Post(s): 6887 Karma: 18217 Quand tu es insatisfait(e) des prestations de ta banque :

Vous navigateur est trop vieux

Contribution le : Aujourd'hui 10:16:14

Wiliwilliam Re: Quand tu es insatisfait(e) des prestations de ta banque 0 #2

La loi c'est moi Inscrit: 07/04/2012 19:19 Post(s): 34503 Karma: 12612

T'avais pas dit que c'était pas bien de leur donner de la visibilité sur le forum? Climate ActivistT'avais pas dit que c'était pas bien de leur donner de la visibilité sur le forum?

Contribution le : Aujourd'hui 10:26:53

LeFreund Re: Quand tu es insatisfait(e) des prestations de ta banque 0 #3

Spécial K Inscrit: 26/10/2012 20:10 Post(s): 6887 Karma: 18217 @Wiliwilliam ah merde c'est ça sérieusement? je pensais sincèrement que c'était quelqu'un de pas content avec sa banque ou de mentalement instable

Contribution le : Aujourd'hui 10:31:35

Kendaar Re: Quand tu es insatisfait(e) des prestations de ta banque 4 #4

Je masterise ! Inscrit: 18/04/2017 14:20 Post(s): 2522 Karma: 1439 @LeFreund bah ils en font un peu parti hein, parceque generer des degats comme ça, ça aidera pas la planete, va y avoir une entreprise de vitres qui va faire chauffer de la silice dans des fours a grand coup de conso de gaz, des camions de livraison qui vont tranporter les vitrines a grand coup de dizaines de litres de gazoil , sans parler des ouvrier qui vont se bouger avec leur camionnettes , tout ça pour reparer leur connerie ^^

Contribution le : Aujourd'hui 11:05:25

Adr1enb Re: Quand tu es insatisfait(e) des prestations de ta banque 1 #5

La loi c'est moi Inscrit: 19/04/2008 16:29 Post(s): 8710 Karma: 2287

@LeFreund a écrit:

@Wiliwilliam ah merde c'est ça sérieusement? je pensais sincèrement que c'était quelqu'un de pas content avec sa banque ou de mentalement instable

Il est écrit "SOLO CLIMATE ACTIVIST" à l'arrière du gilet jaune Citation :Il est écrit "SOLO CLIMATE ACTIVIST" à l'arrière du gilet jaune

Contribution le : Aujourd'hui 11:11:58

alfosynchro Re: Une personne instable mentalement détruit la propriété d'autrui 0 #7

Je poste trop Inscrit: 05/06/2011 12:08 Post(s): 11191 Karma: 4908 Je ne comprends pas les casseurs, il ne faut pas avoir beaucoup de neurones pour ne pas comprendre que les bénéfices seront moindre que les inconvénients.

Contribution le : Aujourd'hui 11:57:38