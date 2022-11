Chine, accès au village de la falaise (Sichuan)

Je masterise ! Inscrit: 09/11/2014 18:04 Post(s): 4416 Karma: 1891

J'espère que pour redescendre il y a une barre comme les pompiers ou un toboggan, sinon ça doit prendre un moment aussi!



Bien que je sois étonné des durées, 2h à 4h pour 800m (les 1400m sont l'altitude si j'ai bien compris), ça fait du 0,5 à 0,25km/h.

C'est la même hauteur et à peine plus dénivelé que le sentier de l'Imbut qui remonte des gorges du Verdon et il ne faut qu'une demi-heure. Même en montant une échelle, on fait bien 1 à 3km/h.

Contribution le : Aujourd'hui 12:38:52