Options du sujet Imprimer le sujet

Skwatek Drone vs Abeilles + Un chien allongé pendant une parade militaire 2 #1

Koreus Addict Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 46380 Karma: 24644





Bees Battle Innocent Drone || ViralHog





Un chien est allongé sur une place pendant une parade militaire en Grèce.





Σκύλος μπούκαρε σε στρατιωτική επίδειξη στη Θεσσαλονίκη - Lazy dog steals the show in army drill Un essaim d'abeilles attaque un drone pour protéger sa ruche.Bees Battle Innocent Drone || ViralHogUn chien est allongé sur une place pendant une parade militaire en Grèce.Σκύλος μπούκαρε σε στρατιωτική επίδειξη στη Θεσσαλονίκη - Lazy dog steals the show in army drill

Contribution le : Aujourd'hui 08:20:08