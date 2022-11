Deux influenceuses se font refuser l'entrée dans un restaurant à cause de leurs décolletés

Je viens d'arriver Inscrit: 13/04 13:54:45 Post(s): 99 Karma: 105





Et puis, je crois que le problème ne vient pas (que) des décolletés. Et je ne pense pas que le patron leur ait refusé l'accès en se servant de ça comme argument.

On peut par exemple citer les claquettes moumoute d'une grande classe, la jupe "retour de plage" trop décalée… et le fait de parler fort et grossièrement. Bref, leur attitude générale ne me semble pas compatible avec le lieu.



À la place du patron, je ne sais pas si je les aurais refoulées mais ce qui est sûr, c'est que j'aurais été très contrarié qu'elles débarquent avec leurs bassines de vulgarité dans mon établissement, a fortiori si l'endroit est un peu huppé et réputé.



Citation :

@Ustost a écrit:

Jacky et Michel sont refusés :)

"Jackie et Michel" stp ! Merci de ne pas écorcher ce nom mythique ! Comment ça, "mis en examen pour viol" ?



EDIT :



Après une petite recherche rapide, j'ai découvert qu'il s'agit du

Si l'endroit n'est pas le plus huppé qui soit, la tenue et l'attitude de la bécasse écervelée "habillée" en rose est clairement incompatible.

J'veux dire, ce n'est pas un Subway ou un KFC, quoi. Voilà voilà. Le patron est dans son droit. Mais apparemment elles sont trop jeunes (ou trop c***) pour avoir un jour entendu parler du terme "tenue correcte exigée".Et puis, je crois que le problème ne vient pas (que) des décolletés. Et je ne pense pas que le patron leur ait refusé l'accès en se servant de ça comme argument.On peut par exemple citer les claquettes moumoute d'une grande classe, la jupe "retour de plage" trop décalée… et le fait de parler fort et grossièrement. Bref, leur attitude générale ne me semble pas compatible avec le lieu.À la place du patron, je ne sais pas si je les aurais refoulées mais ce qui est sûr, c'est que j'aurais été très contrarié qu'elles débarquent avec leurs bassines de vulgarité dans mon établissement, a fortiori si l'endroit est un peu huppé et réputé.Citation :"Jacket Michel" stp ! Merci de ne pas écorcher ce nom mythique !EDIT :Après une petite recherche rapide, j'ai découvert qu'il s'agit du Café des phares Si l'endroit n'est pas le plus huppé qui soit, la tenue et l'attitude de la bécasse écervelée "habillée" en rose est clairement incompatible.J'veux dire, ce n'est pas un Subway ou un KFC, quoi. Voilà voilà.

Contribution le : Aujourd'hui 13:01:15