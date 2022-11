Bonjour à vous!

Je viens d'arriver Inscrit: Hier 13:40:12 Post(s): 1



Je ne suis pas un habitué des forums. Je ne sais pas si ce que je m'apprete a faire est même toléré!

Mais bon, je sais que je vais tuer personne.



Donc : J'ai fait une petite vidéo que j'ai posté sur youtube. Je ne suis pas Youtuber, aucune intention de l'être (j'ai un vrai travail!)



Cette vidéo, c'etait au départ pour deconner sur un logiciel de montage. Et j'ai trouvé ca marrant. Je me suis donc amusé à traduire une vidéo un peu n'importecomment, mais sur un projet qui me fait a la base mourir de rire : les chasseurs de fantomes.



Donc ma demande est la suivante : si je copie le lien de cette vidéo, auriez vous l'amabilité d'aller y faire un petit tour, et pourquoi pas vous abonner, ce qui me forcera evidemment à en faire d'autres!



Encore une fois, je n'ai rien à vendre, et je ne vendrais rien, à part peut être une petite rigolade!



Merci d'avance



