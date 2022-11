Options du sujet Imprimer le sujet

Olyer [Oreilles sensibles] Foule à Séoul le soir d'Halloween

Je masterise !



Un vidéaste français a pu se filmer au cœur de l’impressionnante foule massée lundi soir dans le quartier d’Itaewon à Séoul en Corée du Sud, quelques minutes avant la tragédie qui a coûté la vie à 153 jeunes Coréens, selon un dernier bilan. Un vidéaste français a pu se filmer au cœur de l’impressionnante foule massée lundi soir dans le quartier d’Itaewon à Séoul en Corée du Sud, quelques minutes avant la tragédie qui a coûté la vie à 153 jeunes Coréens, selon un dernier bilan.

Contribution le : Aujourd'hui 15:04:34

defds Re: [Oreilles sensibles] Foule à Séoul le soir d'Halloween

Je masterise !

Il y a t'il vraiment besoin de faire des vues à posteriori sur un évènement qui a coûté la vie à autant de personnes ?

Contribution le : Aujourd'hui 15:32:04

Acherontia Re: [Oreilles sensibles] Foule à Séoul le soir d'Halloween

Je m'installe

Pour ceux qui ne connaitraient pas la chaîne et qui se demanderaient quoi faire en de telles circonstances.





10 conseils pour survivre pendant un mouvement de foule | EPISODE #1





10 conseils pour survivre pendant un mouvement de foule | EPISODE #1

Contribution le : Aujourd'hui 16:19:31