Sortie de chemin à VTT + Crash d'un avion Cessna

Koreus Addict Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 46389 Karma: 24651

Une femme fait une sortie de chemin à VTT et finit sa course dans une forêt.





Woman Crashes Off Trail While Riding at Bike Park - 1376684





Un avion Cessna 120 se crashe sur une piste d'un aérodrome à Upland, en Californie, à cause de turbulences provoquées par un hélicoptère. Le pilote n'a été que légèrement blessé.





Cessna 120 caught in helicopter wake turbulence

Contribution le : Aujourd'hui 10:12:54