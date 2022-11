Une femme défonce tout les mecs au bras de fer sur une plage

Je masterise ! Inscrit: 16/01/2009 09:06 Post(s): 2791 Karma: 2031



Ces idiots ignorent les principes de la physique : le bras de levier et le poids.

Si vous regardez bien le bras de la demoiselle est perpendiculaire et elle utilise son poids.

Si votre bras est tendu vers l'avant vous ne pouvez rien faire contre elle.

Elle tire le bras de l'adversaire vers elle et elle utilise le haut du corps pour donner de la puissance.



Si la jointure des mains était centrée elle n'aurait pas eu autant de succès.

Contribution le : 03/11 17:12:56