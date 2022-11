Déguisement Appareil photo numérique + Chiropracteur pour chiens

Options du sujet Imprimer le sujet

Koreus Addict Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 46403 Karma: 24686 Un homme est déguisé en appareil photo numérique pour Halloween.





Camera Halloween Costume Takes and Displays Photos





Un homme fait de la chiropractie sur un chien.





2. Il doit connaître ce chien, parce que la mienne n'accepterait pas trop, comme ça d'entrée, d'être mise en position dominée sans connaître le gusse.

Sinon, c'est mimi







Je masterise ! Inscrit: 03/03/2009 22:44 Post(s): 4758 Karma: 3607 Maitre_Cube @alfosynchro il le fait avec d'autres chien qui apprécie moins il le fait avec d'autres chien qui apprécie moins

