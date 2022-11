Une maman rattrape son bébé

Je suis accro Inscrit: 05/03/2008 02:55 Post(s): 704 Karma: 448



@Gog077 a écrit:

@Cyril-Fiesta toujours des parents parfaits pour donner la notice. Je t'encourage à essayer gérer un bébé plus une boutique en essayant d'avoir un niveau de vigilance parfait 100% du temps. Et je pense que c'est faux de dire que ça finit rarement comme ça, bien que le risque existe réellement, je pense que c'est très majoritairement plus de peur que de mal (surtout qu'ici le bébé s'apprête à tomber sur les fesses). Je sais pas si des chiffres existent à ce sujet, mais c'est pas le premier ni le dernier bébé à tomber et les séquelles sont loin d'être systématiques, heureusement.







Alors, étant professionnel dans le milieu (je bosse en crèche + j'ai une association de prévention jeunesse, dont en particulier les accidents domestiques )

Donc deux choses :



1) Elle gère un bébé et une boutique ==> dans ce cas, il vaut mieux le mettre au sol sur un tapis (pour bébé) dans un coin avec des jeux, que posé sur une surface instable, en hauteur, sans protection

Au travail, nous sommes un pro pour 5 bébé (et 8 non marcheurs), donc c'est gentil de m'encourager à essayer d'en gérer un, ça me changera d'en gérer 5. Simplement ils sont en sol, dans une section sécurisé, et pendant que j'en gère un en particulier (change, biberon, etc.), je quitte pas les autres du regard. En sachant que là si y'a un accident, y'aura pas de juges compatissant pour dire "on va pas vous critiquez, y'a pas de parents parfait", ce sera plutôt "vous en aviez 5, donc les effectifs sont respectés, vous êtes responsable !" hein



2) Concernant la chute, non c'est pas faux de dire ça, loin de là (je parle du fait d'avoir le temps de rattraper le bébé !). Cependant concernant les lésions, je vais pas partir dans un long discours de prévention, je réponds vite fait là, donc je vais mettre juste un lien et une citation, mais si tu veux, je peux en parler plus en détail un autre moment ce weekend



https://www.pediact.com/blog/accidents-de-la-vie-courante-durant-la-1ere-annee



Citation : Elles représentent le taux le plus élevé des lésions chez le nourrisson. Les chutes des bras d’un adulte, d’un mobilier (table à langer, canapé, lit parental, etc.) ou encore d’une chaise haute, d’un escalier ou d’un siège auto entrainent de graves traumatismes : fractures du crâne, contusions ou plaies du cuir chevelu.



(après les escaliers c'est plutôt les bébés qui au moins rampent ^^ lui il a pas l'air d'y être encore, mais bon dans le cas présent, c'est bien une chute d'un mobilier)

Concernant les légions, même en le rattrapant, il peut avoir des lésions à cause de la chute (cerveau secoué pour vulgariser), donc si ça vous arrive, et que vous rattrapez votre bébé, soyez quand même attentif à d’éventuels signes de lésions Citation :Alors, étant professionnel dans le milieu (je bosse en crèche + j'ai une association de prévention jeunesse, dont en particulierDonc deux choses :1) Elle gère un bébé et une boutique ==> dans ce cas, il vaut mieux le mettre au sol sur un tapis (pour bébé) dans un coin avec des jeux, que posé sur une surface instable, en hauteur, sans protectionAu travail, nous sommes un pro pour 5 bébé (et 8 non marcheurs), donc c'est gentil de m'encourager à essayer d'en gérer un, ça me changera d'en gérer 5. Simplement ils sont en sol, dans une section sécurisé, et pendant que j'en gère un en particulier (change, biberon, etc.), je quitte pas les autres du regard. En sachant que là si y'a un accident, y'aura pas de juges compatissant pour dire "on va pas vous critiquez, y'a pas de parents parfait", ce sera plutôt "vous en aviez 5, donc les effectifs sont respectés, vous êtes responsable !" hein2) Concernant la chute, non c'est pas faux de dire ça, loin de là (je parle du fait d'avoir le temps de rattraper le bébé !). Cependant concernant les lésions, je vais pas partir dans un long discours de prévention, je réponds vite fait là, donc je vais mettre juste un lien et une citation, mais si tu veux, je peux en parler plus en détail un autre moment ce weekendCitation :(après les escaliers c'est plutôt les bébés qui au moins rampent ^^ lui il a pas l'air d'y être encore, mais bon dans le cas présent, c'est bien une chute d'un mobilier)Concernant les légions, même en le rattrapant, il peut avoir des lésions à cause de la chute (cerveau secoué pour vulgariser), donc si ça vous arrive, et que vous rattrapez votre bébé, soyez quand même attentif à d’éventuels signes de lésions

Contribution le : Hier 00:26:27