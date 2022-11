Options du sujet Imprimer le sujet

Olyer Rocket League IRL 1 #1

Je masterise !



Et bah, c'est quand même vachement moins fun

Pour ceux qui ne connaissent pas Rocket League c'est un jeu vidéo qui mixe rencontre entre voitures rapides et jeux de football Et bah, c'est quand même vachement moins funPour ceux qui ne connaissent pas Rocket League c'est un jeu vidéo qui mixe rencontre entre voitures rapides et jeux de football

Contribution le : 04/11 07:48:26

Loom- Re: Rocket League IRL 0 #2

J'aime glander ici Inscrit: 24/04/2013 16:27 Post(s): 8779 Karma: 3741 Aucun aerial nul en plus y en a un qui a dû ragequit.

Contribution le : 04/11 08:04:35

Gog077 Re: Rocket League IRL 0 #3

Je suis accro Inscrit: 01/07/2015 19:03 Post(s): 1479 Karma: 822 Ça a freeze à la première seconde, faut changer de serveur...

Contribution le : 04/11 09:35:12

FMJ65 Re: Rocket League IRL 0 #4

Je poste trop Inscrit: 27/09/2014 10:47 Post(s): 14924 Karma: 4716 C'est ce qui s'appelle "y aller gaiement" !!!!!!

Contribution le : 04/11 11:23:23