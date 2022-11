Un homme galère avec son café

Koreus Addict Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 46403 Karma: 24686







Man Drops Coffee Cup and Kicks it Before Picking it Up and Having Last Sip - 1370205 coup pied Un homme fait tomber son gobelet de café en sortant de chez lui... Quand ça ne veut pas, ça ne veut pas.Man Drops Coffee Cup and Kicks it Before Picking it Up and Having Last Sip - 1370205

Contribution le : 04/11 09:43:18