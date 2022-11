Voleur vs Portes automatiques

Options du sujet Imprimer le sujet

Koreus Addict



Vous navigateur est trop vieux Un jeune homme veut sortir rapidement d'un magasin en volant un pack de Jack Daniel's, mais pas de chance, le commerçant peut contrôler l'ouverture des portes automatiques avec une télécommande. Ou comment se sentir bien con !

Loom-

Tentative de vol il aurait pu appelé les flic.

