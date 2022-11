PREDATOR Hunting Gods - Directed by Mel Gibson // faux trailer //

Je suis accro Inscrit: 09/02/2008 18:59 Post(s): 1125 Karma: 73

//ATTENTION // Pensez à activer les sous-titres , même si vous parlez couramment le Maya !



Nouveau détournement bande-annonce, mélangeant le cinéma prophétique de Mel Gibson ( Apcalypto ) avec l'actionner sanglant de Predator.



Notre aventure prend place en 1502 dans la jungle du Yucatan, où une civilisation en déclin décide de renverser leurs faux dieux.

Lancé dans une traque, le chasseur finira par devenir la proie, de l'enfer vert aux rivages du continent, et par delà...



Beaucoup de clins d'oeil en réference au premier film.

En tout cas c'etait pour moi l'occasion , après visionnage d'un Prey bien moins pire que les précédents opus, de revisiter le mythe et remonter encore la roue du temps.







PREDATOR Hunting Gods - Directed by Mel Gibson



PS: Pour les besoins de ce détournement, les sous-titres ne correspondent pas aux paroles extraites, ce qui ne rend pas hommage à cette langue incroyable qu'est le Maya. Par avance je m'en excuse.



Films détournés :

_Predator

_Alien VS Predator

_Predators

_The predator

_Apocalypto

_The fountain

Contribution le : 04/11 15:29:47