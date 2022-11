Options du sujet Imprimer le sujet

Le_Relou se penser plus maline, mais en fait pas vraiment 2 #1

Je masterise ! Inscrit: 14/04/2021 01:34 Post(s): 2990 Karma: 1826

Contribution le : Hier 07:42:42

Krogoth Re: se penser plus maline, mais en fait pas vraiment 0 #3

Je masterise ! Inscrit: 30/09/2007 15:44 Post(s): 4136 Karma: 1530

@alfosynchro a écrit:

Pourquoi elle roule à l'envers ?



Si ta question n'est pas ironique...

Elle voulait remonter toute la file de voiture en faisant un contresens...mais finalement des voitures arrivaient en sens inverse donc obligée de revenir à sa position en bout de file. Citation :Si ta question n'est pas ironique...Elle voulait remonter toute la file de voiture en faisant un contresens...mais finalement des voitures arrivaient en sens inverse donc obligée de revenir à sa position en bout de file.

Contribution le : Hier 09:58:13