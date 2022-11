Options du sujet Imprimer le sujet

Olyer Une fille danse et jongle en même temps

Olyer

Hypnotique

alfosynchro Re: Une fille danse et jongle en même temps

alfosynchro Elle n'est pas sur le rythme ; ou alors la musique a été post ajoutée.

Wiliwilliam Re: Une fille danse et jongle en même temps

Wiliwilliam Y avait une bonne vanne à trouver avec les pizza là!

Olyer Re: Une fille danse et jongle en même temps

Olyer

Sérieux ???

Moi je ne vois pas différence Sérieux ???Moi je ne vois pas différence

Le_Relou Re: Une fille danse et jongle en même temps

Le_Relou

@lebibix a écrit:

La couleur me fait penser à Amsterdam

moi ça me fait penser à quand j'ouvrai ma grow box de weed il y a quelques années



La drogue c'est pas cool Citation :moi ça me fait penser à quand j'ouvrai ma grow box de weed il y a quelques années

alfosynchro Re: Une fille danse et jongle en même temps

alfosynchro

@Olyer a écrit:

@alfosynchro

Sérieux ???

Moi je ne vois pas différence



Peut-être que tu n'as pas, non plus, le sens du rythme ?



Si, au début ça marche mieux, mais dans la deuxième partie c'est kif-kif, faut avouer. Citation :Peut-être que tu n'as pas, non plus, le sens du rythme ?Si, au début ça marche mieux, mais dans la deuxième partie c'est kif-kif, faut avouer.

