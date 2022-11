Options du sujet Imprimer le sujet

Kolossal Inscrit: 08/01/2005 13:41 Post(s): 14463 Karma: 10861 Un jeune qui participe à un jeu de chaises musicales trouve un moyen acrobatique pour remporter une manche mal engagée.





Contribution le : Hier 12:55:12

Koreus Addict Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 46403 Karma: 24686 Lui, il a tout donné ! Chapeau !

Contribution le : Hier 12:57:52