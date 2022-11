Options du sujet Imprimer le sujet

LeFreund Cycliste vs Loup + Danseur épique pour Halloween + Costume & moto Star wars + Tradition au Bhoutan 5 #1

Spécial K Inscrit: 26/10/2012 20:10 Post(s): 6914 Karma: 18273 Cycliste vs Loup :

Danseur épique pour Halloween :

Costume & moto Star wars :

Tradition au Bhoutan :

(je crois qu'elle existe aussi au Boukistan cette tradition)

Banbs Re: Cycliste vs Loup + Danseur épique pour Halloween + Costume & moto Star wars + Tradition au Bhoutan 1 #3

Je m'installe Inscrit: 14/06/2014 13:46 Post(s): 206 Karma: 221 1/ mouai... Pourquoi le cycliste filme-t-il avec insistance dans cette direction ?

Le loup est plutôt en mode tranquille et je le vois plutôt suivre la personne. Visiblement il éteint sa caméra juste après la rencontre... Bref ça sent un peu la mise en scène je trouve.

