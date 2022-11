Options du sujet Imprimer le sujet

Ce n’est pas toujours évident de se rendre compte de la luminosité (avec les photos en pose longue) ou de la vitesse avec les timelapses, mais ces jours, avec les éruptions solaires récentes, les aurores sont particulièrement visibles en vidéo même avec toutes les rues alentours éclairées.Quelques photos :

Contribution le : Hier 19:40:41

alfosynchro Re: Une aurore boréale très intense à Tromsø (Norvège) 0 #2

Edit @SushiCircus : wouah, comment t'as deviné ?



Edit 2 @zoondoz : tout à fait ! Monsieur et madame Boréale ont une fille, comment s'appelle-t-elle ?Edit @: wouah, comment t'as deviné ?Edit 2 @: tout à fait !

Contribution le : Hier 20:09:07