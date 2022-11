Options du sujet Imprimer le sujet

Quand aller chez le vétérinaire te fait grimper aux rideaux + Quand tu viens d'avoir ton permis

Spécial K Inscrit: 26/10/2012 20:10 Post(s): 6914 Karma: 18274 Quand aller chez le vétérinaire te fait grimper aux rideaux :

Quand tu viens d'avoir ton permis de cariste :

Contribution le : Hier 19:52:10

Berousky Re: Quand aller chez le vétérinaire te fait grimper aux rideaux + Quand tu viens d'avoir ton permis

Je poste trop Inscrit: 26/03/2005 16:39 Post(s): 13763 Karma: 705 CrazyCow du coup 2/ On dirait surtout que le gars maitrise bien son gros engin, et qu'il tape dans les pieds du rayonnage pour le décaler, méthode de bourrin rejoignant le commentaire de @du coup

Contribution le : Hier 23:43:04