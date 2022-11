Options du sujet Imprimer le sujet

LeFreund Un chat particulièrement énervé chez le vétérinaire

Un chat particulièrement énervé chez le vétérinaire :

Contribution le : Hier 20:22:40

CrazyCow Re: Un chat particulièrement énervé chez le vétérinaire

Je poste trop Inscrit: 29/07/2008 00:26 Post(s): 17289 Karma: 24959



Il est pas tout seul dans sa tête celui-là !
Par contre là c'est clairement le moment de mettre des gants pour les vétos !

Contribution le : Hier 21:09:47

espalemit Re: Un chat particulièrement énervé chez le vétérinaire

Y'a vraiment des gens que ça divertit de voir des chats souffrir à la suite d'une piqûre ?

Contribution le : Hier 21:23:12

zoondoz Re: Un chat particulièrement énervé chez le vétérinaire

On est sûr que c'est un chat ? Il a l'air particulièrement menaçant le bestiaux !

Je ne serais pas tranquille de bosser en manches courtes.

Contribution le : Hier 21:35:07