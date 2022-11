Options du sujet Imprimer le sujet

Asmodee88 retouver un chat perdu.

Je suis accro Inscrit: 17/11/2016 14:10 Post(s): 1008 Karma: 838 Bonjour j'ai un pote qui vient de paumé son chaton est ce que vous auriez des astuce pour faciliter les recherches ?

genre j'avais penser herbe a chat pour l'attirer.

Skwatek Re: retouver un chat perdu.

Koreus Addict Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 46411 Karma: 24712 @Asmodee88 : Si possible, il peut déjà poster un message, avec photo de préférence, sur le compte Facebook des chats perdus/trouvés de son département.

-Flo- Re: retouver un chat perdu.

Kolossal Inscrit: 08/01/2005 13:41 Post(s): 14475 Karma: 10867 Aussi sur les groupes Facebook plus généralistes mais très locaux (du genre "habitants de XXX", ou "petites annonces à XXX"). Sur celui du lieu où j'habite, il y a régulièrement des annonces de chats perdus/trouvés qui aboutissent pour beaucoup à une issue positive.



Et éventuellement sur les sites de type "nextdoor.com" ou "mesvoisins.fr" s'ils sont bien implantés dans ton coin.



Peut-être aussi appeler les vétérinaires du coin.

