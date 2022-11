Options du sujet Imprimer le sujet

LeFreund Quand tu vole pour 680$ mais cause 10'000$ de dégâts

Quand tu vole pour 680$ mais cause 10'000$ de dégâts :

Un individu utilise un pickup pour voler un distributeur de billets dans un cinéma au Canada

Contribution le : Aujourd'hui 09:07:45

alfosynchro

Je poste trop Inscrit: 05/06/2011 12:08 Post(s): 11242 Karma: 4927 Il n'a visiblement pas pris la peine de cacher sa plaque minéralogique, il va être vite retrouvé !

Tout ça pour ça... ^^

Contribution le : Aujourd'hui 10:18:08