Skwatek Joli saut d'un chien 4 #1

Koreus Addict Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 46411 Karma: 24712 Un chien fait un bond de plusieurs mètres de hauteur pour essayer d'attraper une balle suspendue au bout d'une perche.





AsiaWire-DogWall-01.mp4

Contribution le : Aujourd'hui 11:20:10

Wiliwilliam Re: Joli saut d'un chien 0 #2

La loi c'est moi Inscrit: 07/04/2012 19:19 Post(s): 34522 Karma: 12627 Un malinois boosté aux frites à la bière!

Contribution le : Aujourd'hui 11:22:43

alfosynchro Re: Joli saut d'un chien 0 #3

Je poste trop Inscrit: 05/06/2011 12:08 Post(s): 11242 Karma: 4927 Même pour une entrecôte, c'est pas mon dogo qui ferait ça !

Contribution le : Aujourd'hui 12:08:17

lsdYoYo Re: Joli saut d'un chien 0 #4

Je suis accro Inscrit: 09/05/2014 15:01 Post(s): 1122 Karma: 1060 Les mouvements dingues dans "Prince of Persia - les sables du temps" sont donc possibles !

19 ans à attendre la confirmation.

Contribution le : Aujourd'hui 13:05:24