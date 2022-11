Options du sujet Imprimer le sujet

Skwatek Arnaque avec un pack de lait Lactel chez Carrefour 5 #1

Koreus Addict Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 46414 Karma: 24723







C'est magique #Carrefour https://t.co/ZFPRppZBgd Un client dénonce une arnaque avec un pack de 10 bouteilles de lait Lactel dans un hypermarché Carrefour.C'est magique#Carrefour

Contribution le : Aujourd'hui 18:16:08

-Flo- Re: Arnaque avec un pack de lait Lactel chez Carrefour 0 #3

Kolossal Inscrit: 08/01/2005 13:41 Post(s): 14475 Karma: 10869 C'est un grand classique des ventes par lot, et ce n'est pas toujours volontaire. Le moyen le plus simple pour ne pas se faire avoir est de toujours comparer l'affichage du prix par unité (en l'occurrence le prix au litre) qui est une mention obligatoire. Mais encore faut-il avoir à proximité le produit vendu à l'unité...

Contribution le : Aujourd'hui 18:29:09

Krogoth Re: Arnaque avec un pack de lait Lactel chez Carrefour 0 #4

Je masterise ! Inscrit: 30/09/2007 15:44 Post(s): 4137 Karma: 1531 Alors le mot arnaque n'est pas anodin. Que l'auteur le dise ca n'engage que lui mais que @Skwatek le reprenne c'est moins cool.



Il n'y a pas d'arnaque ici, encore faut avoir un minimum de connaissance sur comment fonctionne la grande distribution...



Rien n'empêche d'acheter 10x 1 bouteille et la borne prix est juste à coté...

Contribution le : Aujourd'hui 19:05:40