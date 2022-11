Options du sujet Imprimer le sujet

Wiliwilliam Giza Project: Visiter la pyramide de Khéops 2 #1

La loi c'est moi Inscrit: 07/04/2012 19:19 Post(s): 34531 Karma: 12641 Visitez l'intérieur complet de la pyramide de Khéops à Gizeh, en Égypte!







Il s'agit des trois chambres intérieures de la Grande Pyramide, sur le plateau de Gizeh. L'intérieur de la pyramide comprend les chambres souterraines du roi, de la reine ainsi que le tunnel d'excavation initial. Il s'agit des trois chambres intérieures de la Grande Pyramide, sur le plateau de Gizeh. L'intérieur de la pyramide comprend les chambres souterraines du roi, de la reine ainsi que le tunnel d'excavation initial.

Contribution le : Aujourd'hui 19:37:13

alfosynchro Re: Giza Project: Visiter la pyramide de Khéops 0 #2

Je poste trop Inscrit: 05/06/2011 12:08 Post(s): 11248 Karma: 4931 Passionnant ! J'en connais qui vont passer des heures dans ce labyrinthe !

Contribution le : Aujourd'hui 20:11:12