Options du sujet Imprimer le sujet

LeFreund Robot quadrupède d'origine chinoise avec une arme 2 #1

Spécial K Inscrit: 26/10/2012 20:10 Post(s): 6935 Karma: 18314 Robot quadrupède d'origine chinoise avec une arme :

Vous navigateur est trop vieux



Souvenez-vous lorsque j'avertissais de cela sous les vidéos de Boston Dynamics... Eh ben les chinois ont été plus rapide pour le faire.

Contribution le : Aujourd'hui 20:40:01

Jihel Re: Robot quadrupède d'origine chinoise avec une arme 0 #2

Je viens d'arriver Inscrit: 11/10/2016 07:06 Post(s): 55 Cela fait quelque semaine que j'ai vu ce genre de robot mais de ce que j'ai compris, c'est juste de la frime pour l'instant car inutilisable en combat.



En fait le robot n'est pas capable de tirer sans manquer de se vautrer avec le recul de l'arme et ne peut donc tirer qu'une coup avec précision.. c'est ballot x)



Petit exemple:





Machine Gun Integrated into Robot Dog

Contribution le : Aujourd'hui 20:52:42