Art lenticulaire + Quand tu as des TOC

Je masterise !



Art lenticulaire, Le monde en mouvement. Un lenticulaire est une œuvre d'art spéciale. Il change lorsque le spectateur se déplace d'un côté à l'autre, l'image reposant dans l'équilibre entre les yeux gauche et droit du spectateur. Une scène présentée comme un lenticulaire n'est jamais stable, mais dépend toujours de l'angle sous lequel l'image est vue.





Ne pas supporter que les choses ne soient pas à leur place



Hier 22:20:35

Re: Art lenticulaire

Je poste trop

C'est classe !!!

Hier 22:49:01