Un voleur s'assomme contre une vitrine en fuyant une boutique Louis Vuitton à Bellevue, dans l'État de Washington.



Contribution le : Aujourd'hui 17:21:18

gazeleau

@SonyDian Que l'employé reste impassible? C'est un vendeur, sans doute "smicard", c-à-d que son employeur ne lui paye pas de couverture médicale. Donc non, il ne va pas se mettre en danger et se faire blesser à ses propres frais.

Edit: ah oui, je ne l'avais même pas vu ^^





Edit: ah oui, je ne l'avais même pas vu ^^

Contribution le : Aujourd'hui 17:38:29

haricot

Je m'installe Inscrit: 22/10/2015 14:19 Post(s): 491 Karma: 392 Un juriste dans la salle ?



Vraie question : est-ce que la personne qui s'est assommée peut être poursuivi pour vol alors qu'elle n'a pas franchi le seuil du magasin ? ( et donc n'est pas sorti sans payer ) ..?

Contribution le : Aujourd'hui 17:48:56