Skwatek #1

Koreus Addict Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 46417 Karma: 24735 Federico Valverde, milieu de terrain du Real Madrid, marque un « but » insolite pendant un match de la Liga contre le Rayo Vallecano.





Real Madrid Player Misses Goal, Launches Football Into Nearby Apartment balcon appartement ballon

