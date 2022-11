Options du sujet Imprimer le sujet

Adr1enb Greg Guillotin, une caméra cachée non diffusée du Pire Gendre 0 #1

La loi c'est moi Inscrit: 19/04/2008 16:29 Post(s): 8716 Karma: 2288

Le Pire Gendre : La famille congolaise (caméra cachée)





Greg Guillotin diffuse actuellement sur Youtube une série sur sa dernière caméra cachée du Pire Gendre, où ils sont allés très loin.. Il y a eu la diffusion en Prime de la caméra cachée finale, mais celle-ci concerne le tournage avec une famille où tout ne s'est pas passé comme prévu..

Contribution le : Aujourd'hui 19:54:47

Surzurois Re: Greg Guillotin, une caméra cachée non diffusée du Pire Gendre 0 #2

Kopain Inscrit: 16/09/2010 09:58 Post(s): 5112 Karma: 4836 il avait donnédes retours sur ce tournage, effectivement ça avait été apparemment très chaud ! Avec Ted Etienne en plusil avait donnédes retours sur ce tournage, effectivement ça avait été apparemment très chaud !

Contribution le : Aujourd'hui 20:10:09

mawt1 Re: Greg Guillotin, une caméra cachée non diffusée du Pire Gendre 0 #4

J'aime glander ici Inscrit: 17/02/2008 20:35 Post(s): 6694 Karma: 2638 @alvein En quoi il fait encore des fausses caméras cachés?





J'avais vu celle officielle avec la famille française.



Je trouve que c'est la pire (j'ai pas encore vue la congolaise).



Mais malgré cela le making of qui a suivi sur Youtube est excellent.

Contribution le : Aujourd'hui 20:27:29