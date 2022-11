Options du sujet Imprimer le sujet

Skwatek But Zlatanesque d'Olivier Giroud 1 #1

Koreus Addict Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 46422 Karma: 24735





Le but Zlatanesque d'Olivier Giroud, expulsé après sa célébration !!! Le magnifique but d'Olivier Giroud qui offre la victoire à l'AC Milan en toute fin de match contre la Spezia.Le but Zlatanesque d'Olivier Giroud, expulsé après sa célébration !!!

Contribution le : Aujourd'hui 07:21:45

gazeleau Re: But Zlatanesque d'Olivier Giroud 0 #2

Au Kalme Inscrit: 16/04/2018 09:02 Post(s): 6802 Karma: 5569



Milan-Spezia 2-1 | Giroud scores acrobatic winner: Goals & Highlights | Serie A 2022/23

https://youtu.be/_WsT4ao3ikE?t=155 Pour ceusse qui comme moi, n'ont pas accès à la vidéo ci-dessus:Milan-Spezia 2-1 | Giroud scores acrobatic winner: Goals & Highlights | Serie A 2022/23

Contribution le : Aujourd'hui 08:47:45