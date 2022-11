Options du sujet Imprimer le sujet

Wiliwilliam Explosion à l'usine Arkema de Jarrie en Isère 1 #1

La loi c'est moi Inscrit: 07/04/2012 19:19 Post(s): 34549 Karma: 12686



Explosion à l'usine #Arkema de #Jarrie

#explosion https://t.co/voV8u1DEJF











Tous les habitants dans un rayon d’un kilomètre doivent rester confinés. Tous les accès routiers ainsi que l’autopont dans le secteur de Jarrie sont bloqués. Les automobilistes doivent éviter le secteur. Explosion à l'usine #Arkema de #Jarrie#explosionTous les habitants dans un rayon d’un kilomètre doivent rester confinés. Tous les accès routiers ainsi que l’autopont dans le secteur de Jarrie sont bloqués. Les automobilistes doivent éviter le secteur.

Contribution le : Aujourd'hui 10:23:54

CrazyCow Re: Explosion à l'usine Arkema de Jarrie en Isère 0 #3

Je poste trop Inscrit: 29/07/2008 00:26 Post(s): 17304 Karma: 24990



Mais bon, vu la couleur du nuage ce n’est pas que de la vapeur d’eau, donc par "pas toxique" je suppose qu’ils veulent dire qu’il n’y a pas de produit chimique présent sur le site qui a été touché. C’est bon, tout est revenu dans l’ordre a priori (pas de risque toxique, pas de blessé, et les restrictions ont été levées) Source Mais bon, vu la couleur du nuage ce n’est pas que de la vapeur d’eau, donc par "pas toxique" je suppose qu’ils veulent dire qu’il n’y a pas de produit chimique présent sur le site qui a été touché.

Contribution le : Aujourd'hui 11:22:42