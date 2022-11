Options du sujet Imprimer le sujet

Le_Barbu Nouvelle espèce de moustique géant découverte 1 #1

Je m'installe Inscrit: 14/05/2018 19:12 Post(s): 154 Karma: 656





La bonne nouvelle c'est qu'on peut les repérer plus facilement, la mauvaise c'est qu'en 5 piqures tu meurs d'anémie

Contribution le : Aujourd'hui 11:20:47