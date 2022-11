Options du sujet Imprimer le sujet

LeFreund Quand tout ne tourne pas rond dans le manège + Massage pour chat + loutre&caouilloux + Chien&couteau 3 #1

Spécial K Inscrit: 26/10/2012 20:10 Post(s): 6961 Karma: 18386 Quand tout ne tourne pas rond dans le manège :

Vous navigateur est trop vieux



Un chat reçoit un massage spécial et tous les soins qui vont avec* :

Vous navigateur est trop vieux



* ouin ouin c'est de la maltraitance animale bla bla bla... non je ne crois pas



Une loutre joue avec un cailloux :

Vous navigateur est trop vieux



Un chien s'arme d'un couteau au cas où :

Vous navigateur est trop vieux



Idée déco pour noël :

Vous navigateur est trop vieux

Contribution le : Aujourd'hui 13:53:39

Wiliwilliam Re: Quand tout ne tourne pas rond dans le manège + Massage pour chat + loutre&caouilloux + Chien&couteau 0 #2

La loi c'est moi Inscrit: 07/04/2012 19:19 Post(s): 34553 Karma: 12697

--------------------------------------------------------

2)

Citation :

@LeFreund a écrit:

* ouin ouin c'est de la maltraitance animale bla bla bla... non je ne crois pas





Ouhhh la bonne remarque bien pourrie!

Le dire n'en fait que ta vérité.



Gardons le même ton:

*ouin ouin je peux pas jouer avec mon chat comme si c'était une poupée bla bla bla...

Quoi? j'ai mis en xx-large? ha tiens oui. pas grave ça se verra bien!

--------------------------------------------------------

5) je ne trouve pas ça très beau mais c'est original au moins! 1) On est bien d'accord, c'est pas de l'eau qui tombe :|--------------------------------------------------------2)Citation :Ouhhh la bonne remarque bien pourrie!Le dire n'en fait que ta vérité.Gardons le même ton:Quoi? j'ai mis en xx-large? ha tiens oui. pas grave ça se verra bien!--------------------------------------------------------5) je ne trouve pas ça très beau mais c'est original au moins!

Contribution le : Aujourd'hui 15:53:46