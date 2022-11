Options du sujet Imprimer le sujet

Skwatek Robot ballon bipède + Nutshot avec un cheval 2 #1

Koreus Addict Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 46429 Karma: 24758 BALLU, un robot ballon bipède, se balade dans les allées du salon XPRIZE en Californie.





Bipedal Balloon Robot Charms at California Tech Fair





Un cheval donne une coup de sabot dans les bijoux de famille d'un homme.



Vous navigateur est trop vieux

couilles boules

Contribution le : Aujourd'hui 16:55:14