Spectacle de lumières

Professional Stage Lighting Show 2022



désolé premier partage de vidéo alors si ça marche pas... c'est de ma faute ^^

Ça fonctionne parfaitement chez moi, partage réussi, continue comme ça



Si jamais tu édite ton message tu peux quand même modifier au dessus du sujet le "préfixe d'article" pour mettre que c'est une vidéo Citation :Ça fonctionne parfaitement chez moi, partage réussi, continue comme çaSi jamais tu édite ton message tu peux quand même modifier au dessus du sujet le "préfixe d'article" pour mettre que c'est une vidéo

ça marche très bien !

Je rajoute quelques infos.

Liste des luminaires :

x600 lumière principale mobile de faisceau 380w/420w

x80 profilés LED 800w

x100 12x40w LED tête mobile de lavage

x100 380w 3in1 lumière principale mobile

x180 laser

200 barre led à 8 yeux

Barre de pixels stroboscopiques à LED x800

