Pont étroit sans barrières de sécurité + Headshot pendant un match de football australien

Koreus Addict Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 46434 Karma: 24767

Des personnes roulent à moto sur un pont étroit dépourvu de barrières de sécurité.





Picturesque and very dangerous bridge over Katas waterfall





Un enfant se prend un ballon en pleine tête pendant un match de football australien.



Vous navigateur est trop vieux

Contribution le : Aujourd'hui 16:20:46