Recherche jouet années 1995-2000

Cela fait très longtemps que je ne suis pas venu poster, et je viens aujourd'hui pour solliciter votre aide.



En effet, j'ai eu un genre de flashback en voyant un jouet sur le bon coin.



J'avais étant plus jeune, un jouet de circuit à construire, avec des genres de "voitures" électriques (qui fonctionnait avec des piles), que je pouvais "coiffer" de divers objets pour que ces voitures se transforment et aient diverses fonctions, par exemple une devenais un camion avec une pelle devant (comme un tractopelle) pour pousser des objets dans une autre voiture équipée elle d'une benne, et cela faisait tout un circuit pour convoyer des petites pièces ou billes je ne sais plus vraiment.

J'ai encore en mémoire qu'il y avais une genre de montée où les voitures ayant des piles faibles galéraient, et arrivé en haut les pièce étaient redéversées en bas pour que le circuit recommence à zéro.

Je me demande si les "voitures" n'était pas allumées automatiquement aussi en fonction de l'avancement du circuit, le me semble bien que l'interrupteur en dessous était activé / désactivé grâce au circuit en lui même sinon cela n'aurait pas de sens...



Ahhhh mais non, maintenant que j'y repense, c'est plutôt la même voiture qui faisait tout le circuit, et les "coiffes" de la voiture qui changeait automatiquement par des systèmes "d'accroches" sur le circuit.

La "voiture" c'était en fait un truc tout moche tout carré sans la coiffe, on pouvait l'ouvrir par le dessus pour y mettre les piles.



Tomy Big Loader

