Avoir le feu au derrière + Chien bilingue + Jeu chevalier low cost + Hache spéciale + Chat musique

Un individu subit des brûlures au niveau de son postérieur après un wheeling en quad dont il est le passager :

Un chien dit "Hello" :

Un jeu avec des ballons et des couteaux (non approuvé par Greta T.) :

Une hache spéciale avec une chaîne :

Un chat à le rythme dans la peau :

Animation comment envoyer une fusée sur la lune :

Contribution le : Aujourd'hui 10:55:28