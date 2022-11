Options du sujet Imprimer le sujet

DoubleZ Les supporters sont bien arrivés au Qatar 2 #1

Je masterise ! Inscrit: 22/04/2006 00:08 Post(s): 3970 Karma: 1170







@213abk Nos français sont bien sur place aussi On attend encore les Sud Coréen et les Japonais.@213abk Nos français sont bien sur place aussi https://t.co/U2NVqecmJm

Contribution le : Aujourd'hui 10:57:17