Emmanuel Macron répond à des questions sur l'écologie

Vidéo que j'ai trouvé très intéressante car du point de vue de la forme, le montage correspond parfaitement au modèle de vidéo qu'on trouve dans la majorité du temps sur la plateforme, que ça soit au niveau du cadre, du rythme, de la durée. Il s'est donc bien entouré pour que l'exercice soit réussi de ce côté là, et il faut être honnête, c'est plutôt réussi.

Pour ce qui est du fond par contre, chacun peut se faire sa propre idée





Je suis accro Inscrit: 10/01/2015 15:21 Post(s): 826 Karma: 732 C'est sa manière de draguer les jeunes alors qu'il leur promet une retraite à 64 ans, le tout sur une planète de moins en moins hospitalière.

