Options du sujet Imprimer le sujet

Wiliwilliam Les pubs vs la vie (Cyprien) 1 #1

La loi c'est moi Inscrit: 07/04/2012 19:19 Post(s): 34572 Karma: 12733

LES PUBS vs LA VIE 6 (mon épisode préféré)



(certaines vraies pubs sont aussi wtf que les parodies)



On appréciera le caméo de Kyan Khojandi!

Contribution le : Aujourd'hui 13:58:15