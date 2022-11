Options du sujet Imprimer le sujet

Wiliwilliam Musique de Jojo's bizarre adventure en transfo de sortie de ligne 1 #1

I, Giorno Giovanna, have FLYBACK TRANSFORMERS



La musique vient des arcs électriques à haute tension. Ils jouent la musique en raison de la phase programmée et de la fréquence de déclenchement! Il n'y a pas de haut-parleurs, pas d'effets spéciaux audio/vidéo.



