Une voiture Tesla devient folle

Tesla a nié tout problème technique Tesla brake failure,2 dead in chaozhou ChinaJe pensais que ce serait posté déjà. Une enquête est ouverte en Chine après qu'une voiture Tesla soit devenue folle au lieu de se stationner, tuant 2 personnes et blessant plusieurs autres.Sources: https://www.carscoops.com/2022/11/tesla-will-assist-chinese-authorities-following-viral-crash-that-killed-two/ Tesla a nié tout problème technique https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-11-14/tesla-to-assist-investigation-into-fatal-chinese-car-accident les informations de la voiture ne prouvant pas que la pédale de frein a été enfoncée, la preuve étant que les feux ne s'allume pas et montrant plutôt une erreur de pédale du conducteur.

Contribution le : Aujourd'hui 17:54:44