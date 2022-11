Options du sujet Imprimer le sujet

MABENZ

Sur 1 plage au Costa Rica 1 vendeur chante ......



The Kiffness x Mr. Coca Cola / Faisan (Live Looping Remix)

alfosynchro

C'est une pub virale orchestrée par Coca Cola lui-même !

Enfin, je pense...

Enfin, je pense...

Jinroh

genial!! Ca me rapelle M.Cacahuète a Berck sur mer...si quelque un d autre a connut..

